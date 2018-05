Lewandowski assume artilharia, e líder Bayern bate Augsburg

O Bayern de Munique continua sua caminhada confortável rumo ao título do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time comandado pelo espanhol Pep Guardiola bateu o Augsburg por 3 a 1, fora de casa, com dois gols de Robert Lewandowski, que assumiu a artilharia do torneio, e um de Thomas Müller.

Com o resultado válido pela 21.ª rodada, o Bayern chegou a 56 pontos e manteve a distância de oito em relação ao Borussia Dortmund, que superou o Hannover no sábado. O Augsburg, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento, pois estacionou nos 21 pontos, em 14.º lugar, com um ponto a mais que o Werder Bremen, primeiro time da degola.

Já Lewandowski mostrou que é a grande arma do time bávaro. O polonês chegou ao seu 21.º gol na liga alemã, ultrapassando o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Borussia Dortmund, que soma 20 na briga pela artilharia.

A vitória do Bayern teve início aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o goleador polonês recebeu na grande área, cortou o marcador com extrema facilidade e bateu forte no cantinho para abrir o placar.

Os visitantes mandaram no jogo, mas só conseguiram ampliar o marcador na segunda etapa. Aos 17, o brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara encontrou Lewandowski com um belo passe e o polonês mandou para as redes.

Outro brasileiro participou efetivamente do terceiro gol do Bayern de Munique. Douglas costa avançou pela esquerda e tentou cruzamento, mas a zaga cortou mal e o goleiro foi obrigado a espalmar novamente para o atacante, que apenas rolou para Thomas Müller fuzilar e ampliar a vantagem, aos 33.

No finalzinho, aos 42, o Augsburg conseguiu marcar seu gol de honra com o argentino Raul Marcelo Bobadilla, mas a vitória já estava garantida para o Bayern, cada vez mais próximo do 26.º título alemão.

O Bayern volta a campo somente no próximo sábado, quando encara o Darmstadt pela 22.ª rodada do Alemão. Já o Augsburg entra em campo na quinta-feira pela Liga Europa contra o Liverpool e, no domingo, pega o Hannover pelo torneio nacional.