Lewandowski estende contrato com o Bayern de Munique até 2021

O Bayern de Munique renovou nesta terça-feira o contrato do atacante Robert Lewandowski, artilheiro do time alemão na temporada europeia. O goleador de 28 anos estendeu seu vínculo, que terminaria em 2019, para junho de 2021. O clube não revelou os valores envolvidos na negociação.

"Estou muito feliz pelo resultado bem-sucedido das negociações. Isso significa que vou permanecer no Bayern por mais alguns anos. Juntos, definimos grandes metas", declarou o polonês, que é o capitão da sua seleção.

Para o presidente do clube alemão, Karl-Heinz Rummenigge, a renovação garante a presença de um jogador fundamental no futuro. "Fico feliz por termos conseguido manter no clube por um longo prazo um dos melhores atacantes do mundo", declarou o dirigente. "Asseguramos mais um jogador chave no time pelos próximos anos."

Lewandowski chegou ao time de Munique em 2014, vindo do rival Borussia Dortmund. Desde então anotou 58 gols e disputou 77 partidas pelo Campeonato Alemão. Na temporada passada, foi o artilheiro da competição. E, na atual edição, já é o goleador da equipe, com 11 gols. Ao todo soma 19 na temporada.

Com a camisa do Bayern, o atacante já faturou dois títulos do Campeonato Alemão, um da Copa da Alemanha e um da Supercopa da Alemanha. Com Lewandowski, o clube busca o quinto troféu seguido do Alemão, o que seria um recorde. No momento, o time lidera a tabela, mas tem os mesmos 33 pontos do Red Bull Leipzig.