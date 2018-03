Lewandowski marca aos 51 e Bayern arranca empate com o Hertha fora de casa

O Bayern de Munique fez neste sábado uma de suas piores atuações na temporada e perdia para o Hertha Berlin, fora de casa, até os 51 minutos do segundo tempo. A estrela do artilheiro Lewandowski, no entanto, resolveu para o líder do Campeonato Alemão, que arrancou o empate por 1 a 1 pela 21.ª rodada da competição.

O resultado fez o Bayern chegar aos 49 pontos, agora a oito do RB Leipzig, segundo colocado, que ainda atua na rodada. O Hertha, por sua vez, viu a derrota escapar pelos dedos e foi a 34 pontos, na sexta colocação, fechando a zona de classificação para a Liga Europa.

Neste sábado, o Bayern começou o jogo apático, sem lembrar em nada o time que goleou o Arsenal no meio da semana, pela Liga dos Campeões. Com muitos erros de passes, permitiu que o Hertha crescesse e abrisse o placar aos 21 minutos. Plattenhardt cobrou falta pela esquerda e Ibisevic se jogou de carrinho, na primeira trave, para desviar para a rede.

Somente aos 35 minutos, o Bayern levou perigo pela primeira vez, com Robben, que encheu o pé pela direita e exigiu boa defesa de Jarstein. Este, no entanto, foi o único trabalho que o goleiro do Hertha teve ao longo de um sonolento primeiro tempo.

Para piorar a situação dos visitantes, foi o Hertha que voltou melhor para a etapa final e chegou primeiro. Aos quatro, Ibisevic aproveitou cruzamento da esquerda e cabeceou rente à trave. O Bayern, apático, não conseguia responder. Robben até tentava em jogadas individuais, mas seus companheiros não ajudavam.

Diante da péssima atuação da equipe, Carlo Ancelotti tentou levar seus comandados para a frente, mas de nada adiantou. Somente aos 43, o Bayern exigiu nova intervenção de Jarstein, em cobrança de falta precisa de Alaba, que o goleiro do Hertha voou para espalmar no canto esquerdo.

Até que aos 51 minutos, Douglas Costa sofreu falta quase na linha da grande área pelo lado esquerdo. Ao invés de cruzar, Thiago Alcântara rolou na marca do pênalti, onde Robben apareceu livre para bater. Mittelstadt salvou em cima da linha, mas a sobra ficou para Lewandowski, que bateu para o gol vazio.

DORTMUND VENCE

Se o Bayern suou para empatar, o Borussia Dortmund passou com facilidade pelo Wolfsburg em casa, por 3 a 0. O resultado levou os anfitriões a 37 pontos, subindo para a terceira colocação na tabela. Por outro lado, o Wolfsburg segue fazendo péssima campanha e luta contra o rebaixamento, com 22 pontos.

A má fase do Wolfsburg ficou evidente neste sábado, em que os próprios visitantes ajudaram o Dortmund a sair na frente. Bruma, contra, marcou o único gol da primeira etapa. Diante do desespero do adversário, o time da casa aproveitou o segundo tempo para liquidar a fatura. Piszczek, aos três minutos, e Dembélé, aos 13, selaram o resultado.

OUTROS RESULTADOS

Nas demais partidas já encerradas deste sábado pelo Alemão, destaque para o Eintracht Frankfurt, que entrou na rodada como terceiro colocado e perdeu por 2 a 0, em casa, para o Ingolstadt. Agora, a equipe caiu para a quinta colocação, com 35 pontos, enquanto os visitantes seguem na vice-lanterna, mas com 18 pontos.

Quem se beneficiou deste resultado foi o Hoffenheim, que subiu para 37 pontos e é o quarto após derrotar o lanterna Darmstadt por 2 a 0, em casa. Também por 2 a 0, o Werder Bremen derrotou o Mainz fora de casa e saiu da zona de rebaixamento.