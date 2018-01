Líbano aposta na ajuda de brasileiros A profissionalização do futebol no Líbano, país localizado no Oriente Médio, está sendo conduzida pelas mãos de brasileiros. O filão foi descoberto pelo empresário Antonio Carleto Sobrinho, ex-dirigente do Atlético-PR, que comandou o crescimento do Olympic Beirut, o mais novo integrante da Primeira Divisão daquele país. "Temos know-how para exportar nossos conhecimentos para o mundo todo, mas precisamos explorar isso corretamente", afirma Carleto, agora empresário ligado ao futebol. Ele contratou a comissão técnica formada pelo treinador Estevam Soares e pelo fisicultor Walter Grasmann, que há três meses partiram para o Líbano. "Os jogadores têm boa técnica, embora prevaleça a força", analisa o técnico, ex-Ponte Preta e Guarani, que assinou contrato de exclusividade por cinco anos com o clube libanês. Ele ainda enfrenta dificuldades com a falta de estrutura, como a inexistência de campos de treinamento. "Tivemos também de adaptar o horário na academia, porque mulheres e homens estão acostumados a treinar separados", lembra Grasmann, que trabalhou por 10 anos ao lado de Vadão, atual técnico da Ponte. Grasmann organizou a parte de fisiologia e conseguiu contratar até uma nutricionista para o clube, de propriedade de um milionário do ramo hoteleiro. O futebol ainda é semi-profissional no Líbano, onde o basquete é o esporte número um. Todos os jogadores exercem outras profissões, como de comerciários ou bancários. O trabalho em período integral é uma experiência inédita realizada pelo Olympic, que investiu US$ 2 milhões na temporada. A primeira divisão é composta por 12 clubes. O salário médio de um jogador local é de US$ 1 mil, mas um estrangeiro pode ganhar até dez vezes mais. O Olympic tem quatro brasileiros. O mais conhecido é o atacante Silvio, revelado pelo Fluminense e com passagens pelo Bragantino e muitos outros clubes do Brasil. "Os companheiros deixam a gente à vontade. Não tive problemas de adaptação", diz o atacante. Os outros brasileiros que atuam no time são o zagueiro Marcílio, ex-Bangu, o meia Edilson, ex-Atlético-PR, e o meia Salomão, um ex-jogador de futebol de salão no Piauí e que há três anos está no Líbano. Tanto ele como Marcílio têm nacionalidade libanesa e já atuaram pela seleção. O Olympic tem nove jogadores na seleção, mas seu principal astro é o zagueiro Pierre Isa, da África do Sul, que disputou os dois últimos Mundiais e até marcou dois gols contra a França. A adaptação dos brasileiros ao Líbano foi rápida. A comida é conhecida, além de ter reforço de frutas e legumes. O país viveu durante décadas uma intensa guerra civil. Desde 1996 as cidades estão sendo reconstruídas. O povo é simples, mas a população, em geral, fala dois ou três idiomas. A capital Beirute é um verdadeiro paraíso para os turistas do mundo árabe, tanto pela beleza como pela sua segurança. "O clima é quente, quase tropical, mas um pouco abafado. E o povo é carente e extremamente carinhoso", garante o técnico Estevam, lembrando que vários jogadores perderam parentes ou amigos na guerra. Talvez, por isso, eles mantenham o forte sentido de patriotismo. O país não é industrializado e tudo é importado, como os carros. O treinador tem um modelo Mercedes e Walter Grasmann, um BMW. Após três meses de trabalho e organização, a comissão técnica brasileira trouxe a delegação para o Brasil, onde fará 12 jogos amistosos até o dia 27. O time medirá forças, entre outros, contra times fortes como Corinthians, São Paulo e Atlético-PR. O Olympic está hospedado em Campinas desde o início da semana e, quando deixar o Brasil, espera levar a experiência suficiente para ser campeão do Líbano.