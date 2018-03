Líbano goleia nas Eliminatórias Líbano e Tailândia venceram seus jogos, nesta terça-feira, pela primeira fase das Eliminatórias asiáticas para o Mundial de 2002 e passaram a dividir a liderança do Grupo 6, com 6 pontos em dois jogos. As duas partidas foram disputadas no Líbano. A seleção da casa goleou o Sri Lanka por 4 a 0. Já os tailandeses venceram o Paquistão por 3 a 0. Na quinta-feira, será disputada a terceira rodada, com o confronto entre os líderes, Líbano e Tailândia, e os lanternas Sri Lanka e Paquistão. Nesta quarta-feira será realizada a quarta rodada do hexagonal da Concacaf, com Jamaica x EUA; México x Costa Rica; Trinidad & Tobago x Honduras.