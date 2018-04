Liberado após efeito suspensivo, William pode ganhar chance no Inter no sábado

"Ele é uma opção. É um jogador importante, vinha muito bem dentro da nossa equipe e, sem dúvida nenhuma, é um grande reforço para este jogo de amanhã [sábado] contra o São José", declarou o treinador, em entrevista coletiva nesta sexta.

Com a decisão favorável do TJD-RS, o Inter conseguiu neutralizar, ainda que provisoriamente, a suspensão de seis jogos sofrida pelo jogador, por causa da cotovelada que acertou em Miller Bolãnos, no clássico com o Grêmio, disputado no início de março. William, que só cumpriu dois jogos de gancho até agora, poderá jogar até que o recurso do Inter seja julgado pelo Pleno do TJD.

A decisão ajuda Argel a compor o time colorado. O treinador vinha treinando com o volante Fabinho improvisado no lado direito. Nesta sexta, William treinou normalmente, mas Argel fez questão de manter o mistério, como vinha fazendo ao longo da semana. Ele não descarta a possibilidade de escalar Fabinho na lateral.

Para não adiantar nenhuma informação ao rival, o técnico indicou que poderia mudar até o esquema tático do Inter. "Nós não nos apegamos a um sistema fixo. Para você fazer isso precisa de mobilidade, intensidade. Vamos jogar contra a melhor defesa do campeonato. São os dois times que menos perderam no campeonato. Precisamos nos movimentar muito", declarou.

O primeiro jogo da semifinal está marcado para as 16h20 deste sábado, no Beira-Rio. A partida da volta, agendada para o sábado da próxima semana, será disputado no estádio Passo D'Areia.