Liberado de treino, Beto deve ser dispensado O meia Beto, do Vasco, foi liberado do treinamento desta quarta-feira e é cada vez mais certa a sua dispensa do elenco vascaíno nos próximos dias. O técnico Mauro Galvão, inclusive, cogita a possibilidade de não relacionar o jogador na partida com o Grêmio, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Vasco, Beto foi alvo de polêmicas. Ele não conseguiu driblar a desconfiança dos torcedores por causa da sua ligação com o rival Flamengo, chegou a distribuir camisas do Rubro-Negro, para dois amigos, dentro de São Januário e faltou a diversos treinos. No último fim de semana, se envolveu numa acusação de briga em uma boate carioca. Na ocasião, um rapaz acabou sendo baleado.