Liberado, Henrique Dourado deve estrear pelo Fluminense contra o Atlético-PR O preparador físico do Fluminense, Rodolfo Mehl, falou nesta quarta-feira sobre o trabalho especial que está sendo feito para dos seis reforços da equipe contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro. A principal expectativa é sobre a estreia do centroavante Henrique Dourado, que chegou há mais tempo, no último dia 5, para substituir Fred. Ele foi liberado para treinar com o restante do elenco e pode fazer a sua estreia neste domingo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 16.ª rodada.