Liberado, Jorge Wagner estréia no São Paulo na quinta-feira O meia Jorge Wagner foi liberado pela Fifa e estreará pelo São Paulo já nesta quinta-feira, na partida contra o Guaratinguetá, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. A autorização foi enviado à diretoria do clube do Morumbi na manhã desta quarta. ?Foi difícil ficar esperando. Pela primeira vez vivi uma situação dessa, com muita expectativa. Minha família também estava esperando a Fifa se pronunciar. Mas sabia que por trás tinha todo o respaldo da diretoria do São Paulo para resolver isso, e a liberação chegou no momento ideal?, contou. Jorge Wagner, contratado em janeiro deste ano, estava impedido de atuar por ter defendido dois times diferentes em menos de um ano - a Fifa não permite que um atleta atue por um terceiro clube numa única temporada. Por esse motivo, o meia, que já estava inscrito na CBF, precisava aguardar pela autorização. Ele vestirá a camisa 7. Outros jogadores que atuam no Brasil também se beneficiaram da mesma "brecha" da Fifa. O primeiro foi Romário, que retornou ao Vasco para buscar o milésimo gol da carreira. Depois, foi a vez de Christian, que abandonou o Corinthians para defender o Internacional na Libertadores. Como o técnico Muricy Ramalho não terá o meia Hugo, suspenso, Jorge Wagner foi o escolhido para a vaga. Em outras mudanças, Leandro e Josué foram poupados, uma vez que possuem dois cartões amarelos e poderiam ficar de fora do clássico do próximo domingo, contra o Santos. Lenilson e Fredson, respectivamente, serão os substitutos. O zagueiro Miranda, suspenso, dará vaga para Edcarlos. Dessa forma, o time que enfrentará o Guaratinguetá jogará no esquema 3-5-2, com a seguinte formação: Rogério Ceni; André Dias, Alex Silva e Edcarlos; Ilsinho, Fredson, Souza, Jorge Wagner e Junior; Lenilson e Aloísio. (Com Alfredo Luiz Filho). Atualizado às 20h15