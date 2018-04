Liberado, Leandro está ansioso para estrear no Cruzeiro Depois de ter o seu nome confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira, o meia-atacante Leandro Lima afirmou nesta terça que está ansioso para estrear com a camisa do Cruzeiro. Ele espera ser relacionado pelo técnico Adílson Batista para a partida do próximo domingo, contra o Avaí, às 18h30, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro.