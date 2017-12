Liberado, Marcelinho segue fora do Vasco Para o clássico de domingo com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Marcelinho não defenderá o Vasco. A decisão é do técnico Geninho, apesar de o jogador garantir que tem condições de atuar. Recuperado de lesão, Marcelinho elogiou o trabalho do preparador físico Armando Maciel e do fisioterapeuta Alexander Evangelista. "Estou muito feliz. Foi muito tempo de dedicação e de trabalho intensivo para que eu pudesse estar em campo para treinar. Agradeço ao Armando e ao Alexandre, que me ajudaram muito", disse o jogador, que jogou apenas 6 vezes neste ano. Marcelinho não citou o nome dos médicos demitidos recentemente do Vasco, que também participaram de sua recuperação. "Cheguei para ele e falei: aí, pode contar comigo, estou com muita vontade de jogar", contou Marcelinho, sobre sua conversa com Geninho. Apesar do pedido, o treinador não quer usá-lo apenas por 10 ou 15 minutos. Por isso, decidiu preservá-lo. Durante o treino coletivo desta sexta-feira, o meia Petkovic ficou irritado com a apatia demonstrada pelo time titular. Cobrou empenho, movimentação e garra dos atletas.