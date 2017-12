Liberado para disputar o Carioca, Botafogo vê Ferj vetar jogo no Caio Martins O início de temporada do Botafogo está sendo bastante conturbado. Depois de correr o risco de ser excluído da disputa do Campeonato Carioca, por não cumprir os novos requisitos exigidos pela MP do Futebol sancionada no ano passado, o clube agora viu a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) vetar a realização de sua partida na terceira rodada no Caio Martins.