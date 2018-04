Liberado pelo Liverpool, turco Sahin volta ao Borussia

Sahin deixou o Borussia em meados de 2011 para reforçar o Real Madrid, mas não rendeu o esperado, fazendo apenas quatro partidas no Campeonato Espanhol da última temporada. Assim, foi emprestado para o Liverpool, onde também não rendeu. Começou como titular, mas desde novembro só fica no banco de reservas no Inglês.

Agora ele foi repassado ao Borussia Dortmund e pode estrear já na volta do Campeonato Alemão depois da parada de inverno, no próximo dia 19, sábado, diante do Werder Bremen. Ele chega com a função de tentar recuperar uma distância de 12 pontos que separam o atual bicampeão do líder Bayern de Munique.