Libertad arranca bom empate por 2 a 2 com o River Plate O Libertad surpreendeu o River Plate e arrancou um empate por 2 a 2 na noite desta quinta-feira em pleno Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Agora, os paraguaios podem até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 a partida de volta, marcada para o dia 18 de julho, em Assunção, que se classificam pelo critério de gols marcados fora de casa. O River precisa ganhar por qualquer placar. O River Plate pressionou muito no primeiro tempo - chegou a mandar três bolas na trave e teve um gol anulado -, mas o Libertad foi mais eficiente. Aos 38 minutos, Bonnet foi lançado na entrada da área e emendou de primeira no ângulo esquerdo de Lux, marcando um belo gol. Na etapa final, mesmo jogando pior, o River chegou ao empate aos 32 minutos, com Montenegro, que entrara há pouco na partida e bateu forte na entrada da área. Mas em deu tempo para comemorar: logo na saída de bola, Bonnet, de novo, marcou o segundo gol paraguaio encobrindo Lux. O River insistiu e conseguiu o novo empate aos 36, com Farias, de cabeça. Dois minutos depois, o time argentino ainda teve Pusineri expulso por atingir de forma violenta o goleiro Bobadilla.