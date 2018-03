Libertad derrota River na Libertadores O Libertad derrotou o River Plate por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Assunção. Com a vitória graças ao gol de Samudio, a equipe paraguaia chegou aos 5 pontos no grupo 6 da Copa Libertadores. Os argentinos permanecem na liderança, com 10 - Táchira (6) e Tolima (2) são os outros integrantes da chave, que se enfrentam na noite de quinta.