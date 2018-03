Libertad e Táchira empatam na Libertadores Libertad, do Paraguai, e Táchira, da Venezuela, empataram, por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, pelo Grupo 6 da Taça Libertadores da América. Alvarenga, aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Libertad, enquanto Beraza empatou para o Táchira aos 10 minutos da etapa final. Com este resultado, o Táchira segue na vice-liderança do grupo, com seis pontos, um a menos que o líder River Plate. O Libertad soma dois pontos ao lado do Tolima, da Colômbia.