Libertad e Tolima empatam na Libertadores Na abertura oficial da Copa Libertadores da América deste ano, Libertad do Paraguai e Deportes Tolima, da Colômbia, empataram em 0 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Feliciano Cáceres, na cidade de Luque. Os dois times são do Grupo 6. O brasileiro Alicio Pena apitou a partida.