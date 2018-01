Libertad empata com Tigres e decide a vaga em casa Na noite desta quinta-feira, em Monterrey, no México, o Libertad, do Paraguai, empatou sem gols com a equipe local do Tigres, na partida de ida das oitavas-de-final da Libertadores. Os paraguaios vão decidir em Assunção a vaga para a próxima fase. A incompetência dos ataques de ambas as equipes para vencer as defesas irritou os 40 mil torcedores que lotaram o Estádio Universitário de Monterrey. Nos minutos finais, debaixo de chuva, os paraguaios chegaram a estar dominando a partida, diante de um abatido Tigres. O jogo que decidirá a vaga será disputado na próxima quinta-feira. O vencedor deste confronto terá pela frente, nas quartas-de-final, o ganhador de Corinthians e River Plate.