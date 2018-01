Libertad goleia o El Naiconal e lidera grupo do Paulista Com autoridade, O Libertad, do Paraguai, goleou o El Nacional, do Equador, por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, pelo Grupo 8 da Copa Libertadores, o mesmo do Paulista, de Jundiaí. Os anfitriões tiveram amplo domínio do jogo e poderiam ter goleado por um placar maior não fosse o festival de chances perdidas no primeiro tempo. Martinez, de cabeça, abriu o placar logo aos cinco minutos para o Libertad. Num raro contra-ataque, o El Nacional chegou ao empate aos 19, com Borja, após rebote da trave. Os paraguaios voltaram com a pontaria mais calibrada para o segundo tempo. Viveros desempatou aos 15, de cabeça. Aos 24, foi a vez de Villarreal acertar belo chute de fora da área. Dois minutos depois, Lopez recebeu lançamento na área e tocou na saída do goleiro. Com a vitória, o Libertad reassumiu a liderança da chave com sete pontos, um a mais que o River Plate. O Paulista de Jundiaí é o terceiro, com dois, e o El Nacional o lanterna, com apenas um.