Libertad passa fácil pelo Emelec O Libertad, do Paraguai, goleou fora de casa o Emelec, do Equador, por 5 a 1 e conquistou sua primeira vitória no Grupo 1 da Copa Libertadores da América. A equipe está em segundo lugar, empatado com os equatorianos, com 4 pontos. O Deportivo Cali lidera, com 9 pontos, e o River Plate é o lanterna, com 3. A quarta rodada será completada nesta quarta-feira em Buenos Aires, entre River Plate e Deportivo Cali. O Emelec abriu o placar, aos 4 minutos, com Moises Cuero. Mas os paraguaios viraram o jogo ainda no primeiro tempo. Carlos Bonet, aos 38, e o brasileiro Pedrinho, aos 46. Aos 15 minutos da etapa complementar, o mesmo Pedrinho ampliou. O quarto gol saiu dos pés de Sergio Fernandez, aos 34, e Bonet fechou a goleada, aos 42 minutos. As duas equipes terminaram com 10 jogadores. Pedrinho, pelo Libertad, e Wellington Sanchez, pelo Emelec, foram expulsos.