Libertad passa pelo Tigres com vitória nos pênaltis O Libertad, do Paraguai, conseguiu nesta quinta-feira sua classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Empatou por 0 a 0 contra o Tigres, do México, e garantiu a vitória na decisão por pênaltis, por 5 a 3. Assim, o time paraguaio vai enfrentar na quarta-de-final o vencedor do duelo Corinthians x River Plate (que se enfrentam ainda nesta quinta). Nos noventa minutos de partida os dois times não conseguiram abrir diante dos cerca de 5 mil torcedores presentes ao Estádio Defensores del Chaco, na capital paraguaia. E assim repetiram o placar do jogo de ida, que havia sido disputado no México na semana passada. Os pênaltis convertidos para o time ganhador foram marcados por Roberto Gamarra, Rodrigo López, Pedro Sarabia, Edgar Robles e Martín Hidalgo. Para os perdedores marcaram Sixto Peralta, Alfredo Moreno e Javier Saavedra. Com a classificação do Libertad, o futebol paraguaio volta a ter um time além da oitava-de-final após quatro anos (o último havia sido o Olímpia, em 2002, quando chegou à final da Libertadores).