Libertad reage e empata com Emelec Depois de perder o primeiro tempo por 2 a 0, a equipe paraguaia do Libertad obteve o empate, por 2 a 2, com o Emelec, do Equador, na estréia do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, nesta terça-feira à noite, em Assunção. Tenorio, aos 9 e aos 43 minutos do primeiro tempo, abriu vantagem para o Emelec. Mas Benitez, aos 13, e Cohener, aos 34 minutos da etapa final, levaram o Libertad a conquistar um ponto na partida. Deportivo Cali e River Plate, as outras equipes do grupo, se enfrentam nesta quarta-feira, na Colômbia.