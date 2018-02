Libertad surpreende e massacra América no Estádio Azteca O Libertad, do Paraguai, surpreendeu na noite desta quinta-feira ao golear o América, do México, dentro do Estádio Azteca, por 4 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. O placar revoltou parte dos torcedores do América, que protestaram e deixaram a partida na metade do segundo tempo. Os gols do time paraguaio foram marcados por Sergio Aquino, Pedro Benítez (por duas vezes) e Hernán López. O atacante Nelson Cuevas descontou para os mexicanos, que não puderam contar com o veterano Cuauhtémoc Blanco e o goleiro titular Guillermo Ochoa. Com o resultado, o América ficou em terceiro no grupo, enquanto o Libertad assumiu a ponta. Na próxima rodada, o América receberá o Banfield (ARG), que é o segundo colocado, no dia 07 de março. Já o Libertad viajará, no dia 06, para o Equador, onde enfrentará o lanterna El Nacional.