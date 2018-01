Libertad vence e avança na Sul-Americana A equipe paraguaia do Libertad venceu o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0 no tempo normal e 3 a 2 nos pênaltis, nesta quinta-feira à noite, e se classificou para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Os gols do Libertad foram marcados por Juan Samudio (2) e Isidro Candia. Na partida de ida, o Libertad havia perdido por 3 a 0. Nas quartas-de-final, o time paraguaio enfrenta o vencedor da série entre os argentinos River Plate e Independente.