Libertad vence Medellín de virada O Libertad (PAR) conseguiu vencer de virada o Independiente Medellín (COL) por 3 a 2 nesta terça-feira à noite, pelo Grupo 1 da Copa Libertadores. Com esta importante vitória, o time paraguaio chega aos três pontos e continua sonhando com uma vaga na próxima fase, pois o líder é o América de Cáli (com 6 pontos), seguido pelo Atlético-PR (que tem 3 pontos). O Independiente soma apenas 1 ponto e é o lanterna do grupo.