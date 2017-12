Libertadores-05: sorteio no dia 2/12 A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta sexta-feira que realizará no dia 2 de dezembro o sorteio dos grupos da edição 2005 da Copa Libertadores. No ano que vem, serão 38 times, divididos da seguinbte forma: cinco do Brasil e Argentina, três do México, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, além do Once Caldas, da Colômbia, atual campeão.