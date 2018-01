Libertadores: 1ª vitória do S.Caetano Longe de mostrar o brilhante futebol que o consagrou na Copa João Havelange do ano passado, o São Caetano venceu o Olmedo, do Equador, por 3 a 0, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores de América. Esta foi a primeira vitória do time do ABC, que ainda é lanterna do Grupo 7, com cinco pontos, mas ainda pode se classificar à outra fase da competição. Para que isso aconteça o São Caetano terá que chegar à segunda vitória e contar com a sorte. Na última rodada classificatória, o time de Jair Picerni enfrenta o Defensor, em Montevidéu no Uruguai, precisando da vitória e torcendo para que o Cruz Azul ganhe do Olmedo, no México. Na atual classificação, o Cruz Azul tem 10 pontos, o Defensor sete pontos, o Olmedo seis e o São Caetano cinco pontos. Os dois primeiros colocados continuam lutando pelo título. Para chegar nesta situação, Jair Picerni colocou o time determinado a diminuir os espaços do adversário. E definiu o placar ainda no primeiro tempo, sem muita dificuldade. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, quando o meia Adãozinho se antecipou à defesa e desviou o cruzamento de Esquerdinha, da linha de fundo. Dez minutos depois foi a vez do badalado César deixar sua marca, com um chute cruzado. Sem ser ameaçado pelo time equatoriano, o São Caetano esperou o momento certo para definir o jogo. E quem liquidou a fatura foi, de novo, o lateral César, aos 33 minutos. Ele recebeu o cruzamento de Wágner e, como um verdadeiro atacante, matou a bola no pei to e chutou de esquerda sem deixar ela bater no chão. Com 3 a 0, o time brasileiro tocou a bola e comemorou bastante a sua vitória histórica.