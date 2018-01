Libertadores: 12 estréias nesta semana Sem as presenças de brasileiros e argentinos, a Copa Libertadores da América terá 7 jogos e a estréia de 12 equipes na rodada deste meio de semana. A competição, aberta na terça-feira da semana passada com a vitória de 2 a 0 do Velez (ARG) sobre o Universitário de Lima - terá algumas partidas interessantes. O Peñarol, cinco vezes campeão da Libertadores, recebe em Montevidéu o América de Cali (COL), em partida válida pelo Grupo 6. O Nacional, também do Uruguai, vai enfrentar o Wilstermann, da Bolívia, pelo Grupo 3. Veja as partidas desta semana da Libertadores: Na terça-feira, pelo grupo 4, jogam Emelec e Olímpia, em Guayaquil. Pelo grupo 5, em Assunção, se enfrentam Guaraní e El Nacional e, pelo grupo 6, o Peñarol enfrenta o América de Cali, em Montevidéo. Na quarta-feira, pelo Grupo 7, o Defensor (URU) enfrenta o Olmedo (Equador) e, pelo Grupo 8, o Deportivo Cali recebe o Cobreloa, em Cali. No dia seguinte, pelo grupo 2, o Cerro Porteño recebe o Sport Boys e, no grupo 3, o Nacional do Uruguai joga contra o Wilstermann, da Bolívia.