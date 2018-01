Libertadores: 14 jogos fecham 1ª fase A primeira fase da Copa Libertadores da América será fechada esta semana com 14 partidas - entre terça e sexta-feiras. Dez equipes chegam à esta última rodada já classificadas para as oitavas-de-final - Rosario Central (Argentina), Junior de Barranquilla (Colombia), Cruz Azul (México), América (Colombia), Nacional (Uruguai), Boca Juniors (Argentina), Vasco da Gama (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Cerro Porteño (Paraguai) e Palmeiras (Brasil). Entre os que ainda não garantiram classificação estão algumas equipes tradicionais, como o Olimpia, do Paraguai (vencedor em 79 e 90) e o River Plate da Argentina (campeão em 86 e 96). Peñarol, outro clube de muita tradição na Libertadores (venceu em 60, 61, 66, 82 e 87), sequer passou da primeira fase. A última rodada da fase começa nesta terça-feira, com partidas do grupo 4: em Belo Horizonte jogam Cruzeiro x Olimpia e, em Guaiaquil, o Emelec enfrenta o Sport Cristal. Na quarta-feira, pelo grupo II, Palmeiras x Cerro Porteño jogam em São Paulo e Universidad de Chile x Sport Boys se enfrentam em Santiago. Ainda na quarta-feira, pelo Grupo 6, o Nacional recebe o Vasco da Gama em Montevidéu e, em San Cristóbal, o Deportivo Táchira enfrenta o América. No mesmo dia, pelo grupo 8, Deportivo Cali x Boca Juniors jogam em Cali e, em Santa Cruz, o Oriente Petrolero enfrenta o Cobreloa. Na quinta-feira, pelo grupo III, o San Lorenzo da Argentina enfrenta o Nacional e, em Concepción, o Deportes Concepción joga contra o Jorge Wilstermann. Ainda na quinta-feira, dois jogos pelo grupo 5: em La Paz, jogam The Strongest x El Nacional e, em Assunção, Guaraní x River Plate. Na sexta, pelo grupo 7, Defensor Sporting x São Caetano jogam em Montevidéu e o Cruz Azul, do México, recebe o Olmedo (Equador).