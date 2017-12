Libertadores 2002 terá sorteio amanhã Nesta sexta-feira, em Assunção, haverá o sorteio das chaves da Taça Libertadores da América de 2002. Confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os quatro representantes do País serão o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, vencedor da Copa dos Campeões, além de São Caetano e Atlético-PR, finalistas do Campeonato Brasileiro. Copa das Américas - A Copa Mercosul deve mesmo acabar, mas uma nova competição já está sendo formulada para substituí-la e tem grandes chances de ser realizada no segundo semestre de 2002. É a Copa das Américas. O torneio será disputado entre as equipes que participavam da Mercosul, da Merconorte, além de representantes das Américas Central e do Norte. A possibilidade da criação do novo campeonato fez parte da pauta de hoje da reunião ocorrida na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, em Assunção, no Paraguai, com a presença dos presidentes das confederações do continente. No início do segundo semestre, foi definido que a Mercosul acabaria. A TV Globo, uma das emissoras que detêm os direitos de transmissão, tinha o interesse na extinção do torneio por falta de horário para exibir os jogos em sua grade de programação. Para os clubes, porém, isso representa prejuízo financeiro. Embora não seja empolgante tecnicamente nem tenha grande prestígio com o torcedor, rende bom dinheiro. O Flamengo, por exemplo, se for campeão neste ano, terá recebido um total de US$ 4,6 milhões. Muitos dirigentes foram contrários à decisão e, por isso, apóiam a criação de um novo evento. A Copa das Américas ou Panamericana - o nome ainda não foi definido -, se aprovada e posta em prática, terá mais participantes, pelo menos 32, porque englobará times de países como México, Canadá e Estados Unidos, que são emergentes no futebol e significariam um atrativo diferente para o público da América do Sul. Apenas 20 disputavam a Mercosul. Será necessário, porém, adaptar a competição ao calendário, pelo excessivo número de equipes. Uma das idéias é dividi-las em 8 grupos, de modo que a quantidade de partidas por clube não aumente. A premiação será semelhante à da Mercosul.