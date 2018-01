Libertadores: 3 brasileiros em ação Três equipes brasileiras entram em campo neste meio de semana para mais uma rodada da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira à noite, o Grêmio enfrenta o Peñarol; no dia seguinte, o Corinthians pega o Fênix (URU) e na quinta-feira o Santos recebe o 12 de Outubro (PAR). A rodada será aberta na terça com quatro partidas. Pelo Grupo 5, o Grêmio vai a Montevidéu para enfrentar o Peñarol em busca de sua segunda vitória na competição. Na estréia, os gaúchos bateram o Pumas, do México, no Olímpico, por 3 a 2. Uma nova vitória amanhã deixa o time muito perto da classificação para a segunda fase. Campeão da Libertadores em 1983 e 1995, o Grêmio vai a Montevidéu otimista. O técnico Tite acha que o time está em evolução e pode vencer o Peñarol, mesmo jogando na casa do adversário. O time uruguaio - que ganhou o torneio cinco vezes (60, 61, 66, 82 e 87), terá a estréia do ex-jogador Diego Aguirre no comando técnico. Ainda nesta terça-feira, pelo Grupo 8, o Strongest (BOL) vai ao México para enfrentar o Cruz Azul. Estas duas equipes estão no grupo do Corinthians. Pelo grupo 1, o Libertad (PAR) enfrenta o Emelec (EQU), e pelo Grupo 6, o Universitário (PER) recebe o Racing Club (ARG). A rodada prossegue na quarta-feira com mais três jogos - Deportivo Cali (COL) x River Plate (ARG); Fênix (URU) x Corinthians e Univ. Católica (CHI) x Sporting Cristal (PERU). Na quinta, Boca Juniors (ARG) x Independiente (COL); Olímpia (PAR) x Cobreloa (CHI) e Santos x 12 de Outubro (PAR).