Libertadores: Alianza vence Olimpia Com um gol de Nicolás Tagliani, aos 45 minutos do segundo tempo, o Alianza Lima, do Peru, derrotou, nesta quinta-feira à noite, em Assunção, o Olimpia, do Paraguai, em jogo válido pelo Grupo 4 da Copa Libertadores da América. Com este resultado, o Alianza soma quatro pontos e fica atrás dos líderes Gimnasia, da Argentina, e Cobreloa, do Chile, que somam seis pontos cada. O Olimpia, atual campeão da principal competição sul-americana, é o lanterna do grupo com três pontos. O time paraguaio ainda não venceu e acumula três empates e uma derrota.