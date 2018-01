Libertadores: América vence o Morelia Com dois gols do chileno Reinaldo Navia, o América venceu o Morelia na primeira partida entre as equipes mexicanas, válida pelas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Jogando em casa, o Morelia foi ao ataque e abriu a contagem logo aos 2 minutos com Carlos Morales. O América conseguiu superar a pressão inicial; equilibrou a partida e no segundo tempo virou o jogo. Navia empatou aos 25 minutos e o colocou seu time em vantagem quatro minutos depois ao fazer 2 a 1. Esta foi a primeira derrota do moreli na Libertadores. O time vinha de seis vitórias e dois empates nas fases anteriores da competição. A partida de volta está marcada para o dia 16 de maio no estádio Azteca, na Cidade do México.