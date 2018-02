Libertadores: Ansiedade marca estréias de Paulista e Goiás Foram quase oito meses de espera desde a conquista da Copa do Brasil, em junho do ano passado. A ansiedade é grande e a torcida não fala de outra coisa. Na noite desta terça-feira (0h30 de quarta, pelo horário de Brasília), o Paulista vai estrear na Cpa Libertadores, contra o El Nacional, nos 2.850 metros de altitude de Quito, no Equador. Será pela primeira rodada do grupo 8 do torneio, que conta também com River Plate (ARG) e Libertad (PAR). E é a primeira vez que o clube de Jundiaí vai participar de uma competição internacional, em 96 anos de história. ?É o torneio mais importante que um clube pode participar. Tá todo mundo ansioso?, admitiu o goleiro Rafael. ?Os torcedores na rua só nos perguntam da Libertadores. A cidade toda está respirando este torneio?. Para minimizar os efeitos da altitude, a delegação do Paulista está desde domingo em Guayaquil e só viaja para Quito poucas horas antes do jogo com o El Nacional. O Paulista não tem jogadores badalados, nenhum destaque em especial. Teve perdas consideráveis em relação ao time campeão da Copa do Brasil ? como Márcio Mossoró e Léo, que foram para o Inter ? e, tirando o atacante colombiano Muñoz, não trouxe ninguém conhecido. ?Fico feliz por ter a base do ano passado. Se já ganharam uma competição é porque são capazes?, afirmou o técnico Vágner Mancini, que tem um elenco com média de 23 anos de idade. ?Quem merece jogar a Libertadores é quem jogou a Copa do Brasil?. Na estréia em competições internacionais, as pretensões são modestas. ?Já vamos nos sentir com o papel cumprido se passarmos pela primeira fase?, avisou o presidente do clube, Eduardo Palhares. ?Vamos lutar para conseguir uma das duas vagas das oitavas-de-final. Uma vaga só, já que a outra é do River. A tradição conta muito em um torneio como esse?, afirmou o atacante Jean Carlos. Outra estréia - O Goiás também joga nesta terça-feira, contra o Unión Española, às 20 horas, em Santiago, no Chile. O time brasileiro passou pelo Deportivo Cuenca (Equador) na fase classificatória da Libertadores e faz seu primeiro jogo no grupo 3, que também tem Newell?s Old Boys (ARG) e The Strongest (BOL). No outro jogo desta terça, o Vélez Sarsfield recebe o Rocha (URU), em Buenos Aires, pelo grupo 5. Na primeira rodada, o time argentino venceu a LDU, no Equador, por 3 a 1, e a equipe uruguaia ficou no empate sem gols contra o Universitário (PER), em Maldonado.