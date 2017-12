Libertadores: argentinos jogam amanhã Sempre favoritos a conquista da Copa Libertadores, os times argentinos voltam a campo amanhã, pela competição sul-americana, em busca da primeira vitória. No Grupo 2, o Vélez Sarsfield (1 ponto), do goleiro Chilavert, visita o Fénix (0), do Uruguai. Na mesma chave, o Maracaibo (1) recebe o líder Once Caldas (3). O River Plate (1) enfrenta, em Buenos Aires, o Libertad (1), pela chave 6. No Grupo 4, onde está o São Paulo, o LDU (3) defende a liderança em casa, contra o Alianza Lima (0).