Libertadores: argentinos são atração Ainda sem a presença dos brasileiros, os times argentinos fazem os jogos mais importantes desta semana pela fase classificatória da Copa Libertadores da América. A rodada começa nesta terça com três jogos, segue com mais dois na quarta, três na quinta e mais um na sexta-feira. O futebol brasileiro estréia só no dia 6, com o São Caetano recebendo o Cruz Azul do México. Palmeiras, Vasco e Cruzeiro jogam a partir do dia 7. Os uruguaios também folga nesta semana. O Boca Juniors, atual campeão da Libertadores, viaja ao deserto de Calama para enfrentar o Cobreloa, do Chile, nesta quarta-feira. A equipe argentina e a chilena dividem a liderança do Grupo 8 com três pontos. Já o River Plate, que lidera o Grupo 5, junto com o Guarani do Paraguai - ambos com três pontos - vai a Quito enfrentar o El Nacional, penúltimo da chave, também na quarta. No outro jogo deste grupo, o The Strongest, da Bolívia, joga em La Paz contra o Guarani. A terceira equipe argentina a jogar nesta semana é a do San Lorenzo, que recebe o Deportes Concepcion, do Chile, em Buenos Aires, na quinta-feira. O San Lorenzo é o lanterna do Grupo 3, com uma derrota, enquanto seu adversário está em terceiro com um ponto. Eis os jogos da semana: Terça - Sport Boys x Universidad do Chile, América de Cáli x Deportivo Tachira e Olmedo x Cruz Azul. Quarta - El nacional x River Plate, Cobreloa x Boca Juniors. Quinta - San Lorenzo x Deportes Concepcion, Sporting Cristal x Emelec e The Strongest x Guarani. Sexta - Oriente Petrolero x Deportivo Cali.