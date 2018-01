Libertadores: atleticanos fazem protesto A torcida do Atlético-PR ainda não se conformou com a decisão da Conmebol, que mudou o local da primeira partida da final da Taça Libertadores da América, na quarta-feira (dia 6), da Kyocera Arena, em Curitiba, para o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e protestou neste domingo contra os dirigentes do São Paulo, adversário da final, CBF e Conmebol, em uma manifestação, que reuniu, segundo a Polícia Militar, cerca de 2 mil pessoas em frente ao estádio. Os 40.800 ingressos começarão a ser vendidos amanhã (terça) nas bilheterias da Arena. A decisão da Conmebol surpreendeu a diretoria atleticana. Através da assessoria de imprensa, os dirigentes se limitaram a dizer que irão cumprir o regulamento e jogar em Porto Alegre. Na tentativa de manter o jogo em seu estádio, o clube iniciou obras emergenciais no estádio que ampliarão a capacidade dos atuais 23 mil para 41 mil lugares, o que daria condições de disputar a final. Apesar da distância, a torcida organizada Os Fanáticos promete chegar à capital gaúcha com 200 ônibus. Para o torcedor Joel Garcia, prevaleceu a política sobre o futebol. Segundo ele, o São Paulo teve medo de enfrentar o Atlético em sua casa. "Infelizmente houve politicagem, pois o estádio estará pronto a tempo de jogar a final. O São Paulo tem medo de jogar aqui, pois nunca ganhou", disse. Para Hélio Lima, que costuma assistir com sua família a todos os jogos da Arena, os direitos do Atlético foram desprezados e a distância vai impedi-lo de torcer em campo. "A imprensa paulista sempre desrespeita o Atlético e, além disso, sempre tem politicagem dos clubes paulistas nos momentos de decisão". Presente no protesto, Alex Kluck vai reservar dinheiro para a viagem. "A decisão de mudar o jogo foi ridícula, foi política da diretoria do São Paulo, que tem medo de vir aqui, pois jogar em casa é diferente", disse. Caso viaje de ônibus, o torcedor deverá desembolsar entre R$ 150,00 (convencionais) e R$ 300,00 (leitos) para uma viagem de ida e volta à capital gaúcha.