Libertadores: Atlético Nacional faz 1 a 0 no Rosário Central O Atlético Nacional é o primeiro time do Grupo 7 da Copa Libertadores - o do Palmeiras - a somar pontos. Bateu por 1 a 0 o Rosário Central, em Medellín, na Colômbia, e assim começa com três pontos na classificação, ficando o time argentino com zero. Quem marcou o gol da vitória dos colombianos foi Carlos Dias, aos 15 minutos do primeiro tempo (tocando a bola de cobertura, se antecipando ao goleiro Ojeda, na entrada da área). O jogo disputado no Estádio Atanasio Girardot foi apitado pelo brasileiro Wilson de Souza Mendonça. O Palmeiras vai estrear neste grupo no próximo dia 15 de fevereiro, contra o Cerro Porteño, em Assunção (no Paraguai).