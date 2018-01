Libertadores: Atlético-PR é derrotado O campeão brasileiro começou mal na Copa Libertadores da América. O Atlético Paranaense perdeu, nesta terça-feira, por 2 a 1, para o time do Bolívar, da Bolívia, na Arena da Baixada, em Curitiba. Sem mostrar um bom futebol, o time saiu vaiado no final da partida. Olivares e Botero marcaram os gols bolivianos, e Alex Mineiro fez o único gol atleticano. O Atlético começou o jogo dando a falsa impressão de que teria facilidades, com Adriano armando as jogadas do meio-campo. Aos 9 minutos, no entanto, o meia Olivares driblou Rogério Corrêa e marcou o primeiro gol do Bolívar na partida. Aos 13 minutos, Kléber perdeu um gol dentro da pequena área e o Rubro-Negro aceitou o jogo do Bolívar, que apenas tocava a bola. Em uma jogada pela esquerda, aos 36 minutos, o ala Fabiano cruzou para o artilheiro Alex Mineiro empatar. O gol não abateu o Bolívar e, aos 44 minutos, Botero desempatou o jogo com um gol de cabeça. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, o volante Cocito foi expulso e as coisas pioraram para o Atlético. O Bolívar ainda teve mais duas chances de ampliar o marcador, mas Galindo e Botero desperdiçaram na frente do goleiro Flávio. A próxima partida do Atlético será no Equador, contra o Deportivo Olmedo.