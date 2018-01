Libertadores: Atlético-PR perde outra O Atlético-PR voltou a decepcionar na Copa Libertadores, ao perder, nesta terça-feira à noite, em Riobamba, no Equador, para o Olmedo, por 2 a 1. Este foi o segundo jogo do atual campeão brasileiro no principal torneio sul-americano. Na estréia, dia 5, foi derrotado, em casa, pelo Bolivar, também por 2 a 1. Com este resultado, o Atlético-PR segue na lanterna do Grupo 4, sem pontos. Olmedo, Bolivar e América de Cali somam três pontos. Bolivar e América se enfrentam nesta quarta-feira. Max Mecías abriu o placar para o time equatoriano, aos 9 minutos. O lateral Alessandro empatou para o Atlético, aos 15. Max Mecías, aos 23 minutos da etapa final, fez o gol da vitória do Olmedo. Em Montevidéu, pelo Grupo 3, o Penarol não teve dificuldades para golear o Potosí, da Bolívia, por 4 a 0. Em Viña Del Mar, no Chile, Santiago Wanderers e Montevideo Wanderers empataram por 1 a 1, pelo Grupo 6.