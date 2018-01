Libertadores: Atlético-PR só empata O Atlético-PR bobeou em sua estréia na Copa Libertadores deste ano: empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia, sendo que poderia ter vencido a partida se não tivesse tomado dois gols nos últimos sete minutos. A partida foi atípica. O Atlético soube aproveitar as chances que teve e chegou a fazer 2 a 0. O primeiro gol foi de Marcão, aos 12 minutos do primeiro tempo, numa conbrança de falta da intermediária, que surpreendeu o goleiro do adversário. Aos 27 minutos o Independiente poderia ter empatado, mas Tiago Cardoso defendeu um pênalti cobrado por Molina. Logo no começo do segundo tempo o time paranaense fez o segundo gol, com Dênis Marques, aos cinco minutos. Depois disso o time de Casemiro Mior tentou segurar o placar, mas aos 38 minutos os colombianos conseguiram descontar com Gonzales. O problema começou aí: dois minutos depois Marín foi expulso. Com a pressão do Independiente, o Atlético-PR não conseguiu evitar o empate, que aconteceu aos 45 minutos, com um gol de Morantes. Agora, as duas equipes tem um ponto ganho, no Grupo 1. E o Atlético-PR volta a jogar no dia 1 de março, contra o Libertad (PAR), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).