Libertadores: Boca não jogará na Bombonera O Boca Juniors perdeu uma de suas principais armas para a partida de volta nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, contra o São Caetano, marcada para a próxima terça-feira. Punido pela Federação Argentina, o Boca está impedido de usar ?La Bombonera?, interditado temporiamente por supostas irregularidades registradas no clássico contra o River Plate, no último domingo. Na ocasião, houve denuncias de falsificação de ingressos e negligência nos controles de segurança. Com a interdição, a diretoria do Boca se viu obrigada a transferir a partida contra os brasileiros para o estádio do Racing de Avellaneda. ?La Bombonera? permanecerá fechado até que atenda uma série de exigências impostas pelo Programa de Segurança no Futebol, cujo principal diretor é o ex-árbitro, Javier Castrilli. No primeiro jogo das quartas-de-final, em São Caetano, houve empate por 0 a 0. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.