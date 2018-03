Libertadores: Bolívar vence o Deportivo A equipe boliviana do Bolívar derrotou o Deportivo Cali por 1 a 0 nesta quarta-feira em partida válida pelo Grupo 8 da Copa Libertadores da América. O único gol da partida foi marcado por Castillo aos 20 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe chegou aos 9 pontos ganhos e divide a liderança com o Boca Juniors. O time argentino - que é o primeiro pelo critério de saldo de gols - joga nesta quinta contra o Colo Colo (lanterna com 3 pontos).