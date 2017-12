Libertadores: brasileiros decidem fora As equipes brasileiras vão decidir fora de casa uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. Santos, São Paulo e São Caetano farão o segundo jogo das quartas-de-final no campo do adversário, segundo o programa divulgado nesta sexta-feira pela Conmebol. As partidas de ida foram marcadas para os dias 19 e 20 de maio. Os jogos da volta estão definidos para os dias 25, 26 e 27. Além das três equipes brasileiras, as quartas-de-final terão duas argentinas (Boca Jr e River Plate), duas colombianas (Deportivo Cali e Once Caldas) e uma venezuelana: Deportivo Táchira. Os confrontos serão os seguintes: São Caetano x Boca Juniors, Deportivo Cali x River Plate, São Paulo x Deportivo Táchira e Santos x Once Caldas. A primeira semifinal será disputada entre o vencedor do confronto entre Boca x São Caetano, contra o ganhador de River x Deportivo. A segunda semifinal sairá dos vencedores dos confrontos entre Santos x Once Caldas e São Paulo x Deportivo Táchira. Veja as datas e horários dos confrontos das quartas-de-final: 19/05 - Santos x Once Caldas - Vila Belmiro, em Santos (21h45) 27/05 - Once Caldas x Santos - Manizales, COL. (19h30) 19/05 - São Paulo x Deportivo Táchira - Morumbi (19h30) 26/05 - Deportivo Táchira x São Paulo - San Cristobal (20h45) 20/05 - São Caetano x Boca Juniors - São Caetano do Sul (21h45) 25/05 - Boca Juniors x São Caetano - Buenos Aires (21h00) 20/05 - River Plate x Deportivo Cali - Buenos Aires (19h30) 26/05 - Deportivo Cali x River Plate - Cali, COL. (17h15)