Libertadores: cambistas fazem a festa Os cambistas voltaram a fazer a festa hoje, vendendo ingressos para a jogo desta quarta-feira à noite, entre Palmeiras e São Paulo, e também para o confronto de volta, dia 25, no Morumbi. As entradas de arquibancada custavam de R$ 25 a 40 e as de cadeira, até R$ 50. No Morumbi, os cambistas pediam R$ 25 pelo ingresso de arquibacada - o preço normal é de R$ 15. A venda para os são-paulinos segue amanhã, das 11 às 17 horas, nos estádios do Morumbi, Pacaembu, Canindé e Anacleto Campanella, no Ginásio do Ibirapuera e na loja Roxos e Doentes do shopping West Plaza. TRÂNSITO - A CET interditará, das 6 às 23h40, trechos das ruas Turiaçu, Diana, Caiowaá, Pe. Antônio Tomás, Teixeira e Sousa e Higino Pelegrino, para monitorar o trânsito na região do Palestra Itália. Como alternativa, os motoristas que seguirão para o Centro devem usar as ruas Venâncio Aires, Desembargador do Vale e Caiubi. No sentido contrário, as opções são a Av. Pacaembu e as ruas Cândido Espinheira, Cardoso de Almeida, Homem de Melo, João Ramalho, Coriolano ou Guaicurus. Para evitar confrontos, a Polícia Militar recomenda aos são-paulinos que evitem acessar o estádio pela Avenida Francisco Matarazzo.