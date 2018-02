Libertadores: Ceni só pensa no título Rogério Ceni disse que "abre mão de qualquer coisa, até o dia 30, para ganhar o título da Libertadores". O goleiro e capitão do São Paulo tem uma carreira vitoriosa, na qual já marcou 31 gols - 28 em cobranças de falta e 3 de pênalti -, mas ainda luta por uma grande conquista como titular. No seu currículo, constam dois títulos paulistas, um do Rio-São Paulo e outro da Copa Conmebol, como camisa número 1. "Trocaria todos os meus títulos pela Libertadores", declarou. "Para mim, é fundamental chegar aos 31 anos com a possibilidade de um título como esse." O goleiro fez parte de tempos de glória no São Paulo, no início dos anos 90, mas, na ocasião, era reserva de Zetti, que foi bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial. Rogério também participou da campanha da seleção brasileira na Copa do Japão e da Coréia em 2003, mas era a terceira opção para o gol, atrás de Marcos e Dida. Adorado pelos torcedores, o camisa 1 é o principal jogador da equipe na Libertadores - talvez até um pouco à frente de Luís Fabiano. Foi fundamental nas oitavas-de-final, contra o Rosario Central, quando defendeu uma cobrança e marcou um gol na decisão por pênaltis, depois de excelente atuação no tempo normal. Na primeira fase, mostrou segurança em todos os jogos e ainda marcou um gol de falta contra o Alianza Lima. E, nas quartas-de-final, abriu o caminho da classificação ao fazer o primeiro gol contra o Deportivo Táchira, no primeiro confronto, realizado no Morumbi. "Esse título será muito importante para o São Paulo, que poderá se tornar o primeiro brasileiro a ter três conquistas", comentou. "Mas ainda faltam 360 minutos." Uma das preocupações de Rogério e dos são-paulinos é com a retranca que deverá ser armada pelo Once Caldas, que já se contentará com o empate. Por isso, todos pedem paciência ao torcedor.