Libertadores: Cerro quer liderança Cerro Porteño e Jorge Wilstermann jogam nesta quinta-feira para consolidar liderança em seus respectivos grupos da primeira fase da Taça Libertadores da América. O time paraguaio recebe o Sport Boys, em Assunção, pelo Grupo 2, enquanto a equipe boliviana sai para jogar com o Nacional, em Montevidéu, pela chave 3. O Cerro começou muito bem participação no torneio sul-americano, com os 2 a 0 sobre o Universidad do Chile, na semana passada, em Santiago. Agora, terá chance de manter aproveitamento total. O técnico Mario Jacquet só não repetirá a formação porque o meia Alvarenga está contundido e fica fora. O Sport Boys estréia com pretensões a ser a surpresa do grupo - que tem ainda o Palmeiras, atual vice-campeão sul-americano. O representante peruano investiu em reforços , um dos quais é o jovem Jimmy Asprilla, primo de Faustino Asprilla, do Fluminense. O Jorge Wilstermann estreou com jogo eficiente e agressivo nos 4 a 2 sobre o San Lorenzo, em Cochabamba, e testa sua força fora de casa. "Vamos jogar com respeito, mas sem temor", adiantou, sem nenhuma originalidade, o técnico Miguel Angel Biasutto. O treinador afastou o titular Soria e dá oportunidade a Hugo Suárez, da seleção de juniores. O Nacional faz sua primeira partida sonhando com os tempos de glória. A atual campeã uruguaia venceu a Libertadores em 71, 80 e 88, anos em que também conquistou o Mundial Interclubes. O Peñarol, outro time tradicional do Uruguai, se deu mal, na noite de terça-feira, ao perder para o América de Cáli por 2 a 1, em Montevidéu, pelo Grupo 6. Já as equipes paraguaias foram bem na apresentação inicial. O Guarani recebeu o Nacional de Quito, no Estádio Defensores del Chaco, e venceu por 3 a 1, pelo Grupo 5. O Olímpia visitou o Emelece, em Guayaquil, pelo Grupo 4, e empatou por 1 a 1