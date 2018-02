Libertadores: Chivas 0 x 0 Caldas A equipe mexicana do Chivas de Guadalajara e o Once Caldas, da Colômbia, empataram ontem em zero a zero, em Guadalajara, pelo Grupo 7 da Libertadores da América. Com o resultado, o Chivas continua na liderança do grupo, com quatro pontos, seguido do Once Caldas, com dois.