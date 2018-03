Libertadores: Chivas e Once garantidos Mais dois times estão classificados para as oitavas-de-final da Copa Libertadores deste ano: Chivas Guadalajara (MEX) e o atual campeão do torneio, o Once Caldas (COL). Os dois, por sinal, garantiram suas vagas no Grupo 7 com vitórias. O Chivas ganhou do Cobreloa (CHI) em casa por 3 a 1 (gols de Bautista - 2 - e Ramón Morales, com Díaz descontando) e chegou aos 11 pontos na classificação, ficando com o primeiro lugar. Já o Once Caldas ganhou fora de casa, na Argentina, do San Lorenzo, por 1 a 0 (gol de Viáfara) e chegou aos nove pontos, ficando com o segundo lugar. Ambos aguardam agora a definição dos outros classificados para saber quem serão seus adversários. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.