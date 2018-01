Libertadores: Cobreloa vence Cali O Cobreloa, vice-campeão chileno, deu importante passo para a segunda fase da Copa Libertadores da América, ao derrotar hoje, por 2 a 1, a equipe do Deportivo Cali, da Colômbia, no estádio municipal de Calama, a 2.600 metros de altura. Com 9 pontos ganhos, o time chileno se manteve na segunda colocação do Grupo 8, com três pontos a menos do que o Boca Júniors, que ainda nesta quarta-feira enfrenta o Oriente Petrolero. O Deportivo continua com 3 pontos. O argentino Nicolás Taglini colocou o Cobreloa em vantagem, aos 46 minutos do primeiro tempo, marcando de cabeça. O gol saiu quando a equipe colombiana estava melhor em campo. Mas o Deportivo manteve o ritmo no segundo tempo e, aos 7 minutos, chegou ao empate, por intermédio de Valenciano. O Cobreloa foi todo para o ataque e marcou o gol da vitória aos 49 minutos, através de Patricio Galaz.